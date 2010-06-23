У Криму продають Mein Kampf

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом продажу в Криму книги Адольфа Гітлера ”Майн кампф” (Mein Kampf) як той, що пропагує культ насильства і жорстокості.

Наглядовий орган завів справу за результатами перевірки, організованої після виходу газетної статті зі скаргами ветеранів на розповсюдження роботи лідера фашистів.

"Ветерани праві в тому, що ця книга не може й не повинна лежати на прилавках магазинів, оскільки заборонена до розповсюдження через невідповідність вимогам законодавства України. Є рішення національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, яка визнала книгу такою, що містить пропаганду фашизму й розпалення національної ворожнечі”, - йдеться в прес-релізі.

Розслідування проводить Київський райвідділ міліції Сімферополя.