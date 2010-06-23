Азаров - кримським татарам: не треба ультиматумів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що готовий до діалогу з кримськими татарами за умови відсутності з їх сторони ультиматумів, передає УНІАН.

"Ані президент, ані уряд жодних ультиматумів, жодних заходів такого плану, як бойкот і так далі, не бояться і не боятимуться. Ми готові до діалогу", - сказав АЗАРОВ на прес-конференції, коментуючи заяву лідерів меджлісу про намір кримських татар залишити органи влади в Криму у разі продовження кадрової політики влади з їх витіснення з керівних посад в автономії.

"Жодних ультиматумів ми не приймаємо як умову. Хочете виходити - виходьте, які проблеми? Влада стійка, влада має у своєму розпорядженні достатній резерв фахівців, хтось вийде, значить, відразу замінимо, і люди працюватимуть нормально", - додав прем`єр.

АЗАРОВ повідомив, що найближчим часом планує відвідати Крим з робочою поїздкою. "Тільки-но мені дозволить час, я туди злітаю, і на місці розберуся. Ми там зараз виправляємо ситуацію, відновлюємо діалог з кримськими товарами, зокрема з їх керівництвом", - сказав він.

Глава уряду розраховує, що в ході діалогу влада і кримські татари досягнуть компромісу.