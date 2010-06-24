Кримські татари розгорнуть найбільший в світі прапор народа

Найбільший у світі кримськотатарський прапор - блакитне полотно з тамгою - розгорнуть кримські татари в суботу в центрі Сімферополя в день національного прапора, який відзначається вперше.

«Прапор буде розгорнуто на площі 26 червня. Цього дня в 1991 році почав роботу другий Курултай (національний з`їзд) кримськотатарського народу, на якому було затверджено прийняте на першому Курултаї 1917 року рішення щодо прапору», - повідомив УНІАН керівник ініціативної групи кримськотатарської молоді «Меджал» Айдер АДЖІМАМБЕТОВ.

Прапор пошили кримські татари, які проживають в Туреччині. Його розміри - 22 на 12 метрів.

Молодь напередодні продемонструвала подарунок, розгорнувши його в районі селища Айкаван поблизу Сімферополя.

У рамках святкування дня прапора відбудуться боротьба куреш, дегустація національних страв, конкурс дитячих малюнків на асфальті, фотоконкурс, виступлять лідери кримськотатарського меджлісу.

Архівне фото