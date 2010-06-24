Хлопчик-турист постраждав через сходження селів в Коктебелі

12:09, 24 червня 2010
Крым
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Малюк відпочивав в наметі

Хлопчик, який разом із сім`єю відпочивав в наметі в курортному селищі Коктебель в Криму, отримав травми голови і шпиталізований до лікарні внаслідок сходу селевого потоку з гори через дощі, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

"Вночі після дощу зійшов невеликий селевий потік, в цей час під горою знаходився намет з сім`єю з чотирьох осіб: чоловік, жінка і діти - хлопчики 2,7 та 3,8 років", - говориться в прес-релізі.

Сім`я самостійно вибралася з намету, частина якого була привалена гряззю, але молодшому хлопчику знадобилася допомога медиків.  

Дитину доставлено до лікарні Сімферополя з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, набряк головного мозку". Стан хлопчика оцінюється лікарями як середного ступеня тяжкості.

Тим часом, штормове попередження, оголошено в Криму на початку тижня, продовжено на четвер, 24 червня. 

В автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, швидкістю до 20 м/с.

На кримських річках можливий підйом рівня води до одного метра. В регіоні зберігається небезпека сходження селів.

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