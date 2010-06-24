Рада призначить дату місцевих виборів наступного тижня - мін`юст

Верховна Рада наступного пленарного тижня (29 червня - 2 липня) призначить дату виборів до органів місцевого самоврядування в Україні, заявляє міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, передає УНІАН.

«Насамперед я хотів би, щоб припинились намагання якимось чином уникнути виборів. У зв’язку з цим просив би тих, хто сьогодні докладає зусиль, щоб виборів не було, направити енергію у більш праведні і конституційні справи, щоб наступного тижня було прийнято рішення, яке стосується дати виборів», - сказав ЛАВРИНОВИЧ на брифінгу.

Говорячи про вибори до органів місцевого самоврядування, міністр зазначив, що такий законопроект підготовлений уже багато місяців тому і пройшов професійні і політичні дискусії.

«Я сподіваюсь, що буде розуміння того, що зберігати пропорційну виборчу систему з закритими списками для виборів органів місцевого самоврядування - це сумнівно з точки зору конституційності, а з точки зору доцільності формування представництва громадян в своїх територіальних громадах ця система виглядає не зовсім адекватною», - зазначив ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр висловив сподівання, що не буде загроз для розгляду цього законопроекту у сесійній залі ВР і законопроект буде підтриманий депутатами.