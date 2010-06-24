Донька прем'єра Криму - у Топ-10 найбільш бажаних наречених (фото)

18:00, 24 червня 2010
Крым
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Мова про Україну

Молодша донька кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ Ольга потрапила у ТОП-10 наречених України, який склав журнал "Фокус".

Ольга закінчила Донецький національний університет і збирається йти слідом за сестрою Вікторією - у судді.

"Втім, з зовнішніми даними, якими вона багато в чому зобов`язана грецькому корінню батька, майбутня суддя могла б стати успішною моделлю", - відзначає "Фокус". 

Ольга ДЖАРТИ дружить з дизайнером Андре ТАНОМ і шиє у нього. Хорошу форму дівчина підтримує на тенісних кортах і у фітнес-клубі.

Фото Tabloid та PHL
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