Опозиція хоче голову шефа МВС

Депутат Верховної ради від блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ пропонує парламенту звільнити Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ опозиційного уряду заявив в інтерв’ю журналістам, що зареєстрував у ВР відповідний проект постанови.

Серед підстав для звільнення МОГИЛЬОВА МОСКАЛЬ назвав зростання рівня злочинності в усіх регіонах, незадовільну кадрову політику МВС, відсутність дієвих заходів з боротьби з організованою злочинністю тощо.

«Хоча міністр приховує реальний стан злочинності, ці дані все одно є в опозиційному уряді», - сказав він.

Крім того, вважає МОСКАЛЬ, глава МВС блокує процес створення державної міграційної служби.

Опозиційні депутати вже порушували питання про відставку МОГИЛЬОВА.

Рада 16 червня відмовилася звільнити міністра.

МОГИЛЬОВ в 2007 році очолював кримську міліцію, під час президентських виборів - республіканський штаб Віктора ЯНУКОВИЧА.