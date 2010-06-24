Опозиція хоче голову шефа МВС
|Анатолій Могильов
Міністр внутрішніх справ опозиційного уряду заявив в інтерв’ю журналістам, що зареєстрував у ВР відповідний проект постанови.
Серед підстав для звільнення МОГИЛЬОВА МОСКАЛЬ назвав зростання рівня злочинності в усіх регіонах, незадовільну кадрову політику МВС, відсутність дієвих заходів з боротьби з організованою злочинністю тощо.
«Хоча міністр приховує реальний стан злочинності, ці дані все одно є в опозиційному уряді», - сказав він.
Крім того, вважає МОСКАЛЬ, глава МВС блокує процес створення державної міграційної служби.
Опозиційні депутати вже порушували питання про відставку МОГИЛЬОВА.
Рада 16 червня відмовилася звільнити міністра.
МОГИЛЬОВ в 2007 році очолював кримську міліцію, під час президентських виборів - республіканський штаб Віктора ЯНУКОВИЧА.