Янукович призначив головного охоронця Криму

09:20, 25 червня 2010
Крым
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Указ президента

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Станіслава ШАПОРТОВА директором департаменту охорони в Автономній республіці Крим управління держохорони України, йдеться в указі, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави. 

ШАПОРТОВ одночасно працюватиме заступником начальника управління держохорони. 

ЯНУКОВИЧ в травні звільнив Сергія НЕВЗОРОВА з цих посад.

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