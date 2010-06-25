Янукович призначив головного охоронця Криму
09:20, 25 червня 2010Крым
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Указ президента
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Станіслава ШАПОРТОВА директором департаменту охорони в Автономній республіці Крим управління держохорони України, йдеться в указі, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави.
ШАПОРТОВ одночасно працюватиме заступником начальника управління держохорони.
ЯНУКОВИЧ в травні звільнив Сергія НЕВЗОРОВА з цих посад.
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