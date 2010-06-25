Янукович призначив головного охоронця Криму

Указ президента

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Станіслава ШАПОРТОВА директором департаменту охорони в Автономній республіці Крим управління держохорони України, йдеться в указі, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави. ШАПОРТОВ одночасно працюватиме заступником начальника управління держохорони. ЯНУКОВИЧ в травні звільнив Сергія НЕВЗОРОВА з цих посад.

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