Регата крейсерських яхт стартує в Криму

Вітрильна регата крейсерських яхт «Кубок Криму-2010» на призи командувача Військово-морських сил України розпочинається у Севастополі.

Вона присвячена 18-річчю укрїнських ВМС, 227-річчю заснування Севастополя і 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Близько 30 яхт візьмуть старт вранці у суботу, 26 червня.

Крім яхт Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії, Севастополя, в змаганні візьмуть участь екіпажі яхтсменів з Маріуполя, Керчі і Сак.

Регата проходитиме за маршрутом: Севастополь - озеро Донузлав - Балаклава - Артек - Орджонікідзе - Новий Світ - Севастополь.

Регата проводиться для популяризації прапора і традицій українського флоту, налагодження партнерських відносин з державами - сусідами України по Чорному морю, для привернення уваги до Криму як до перспективного курортно-рекреаційного і спортивного регіону.

Фініш намічений на 3 липня.