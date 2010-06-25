Янукович збирається до Криму поєднувати приємне з корисним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує провести літню відпустку в Криму, повідомив голова Верховної ради автономної республіки Володимир КОНСТАНТИНОВ, не уточнивши місце, яке вибере глава держави для відпочинку на півострові.

«Час і місце - це до служби безпеки більше питання. Знаю точно, що він Крим любить, збирається сюди приїхати», - заявив КОНСТАНТИНОВ на прес-конференції у Сімферополі.

За словами керівника парламенту автономії, ЯНУКОВИЧ не лише відпочиватиме, але й працюватиме в Криму.

«Відвідувати міста, підприємства, об`єкти. В нього дуже насичена програма готується по Криму. Ми вже попереджені. Відпочинку літом для (місцевих) чиновників не буде», - сказав спікер.