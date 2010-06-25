Янукович роздав ранги чиновникам
19:55, 25 червня 2010Крым
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Джарти, Саратов, Бахарєв, Козенко...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ та керівнику севастопольської міської державної адміністрації Валерію САРАТОВУ перший ранг державного службовця, йдеться в указі, текст якого розміщено на сайті глави держави.
Другий ранг держслужбовця ЯНУКОВИЧ присвоїв кримському віце-спікеру Михайлу БАХАРЄВУ, третій - заступникам керівника уряду автономії Георгію ПСАРЬОВУ, Катерині ЮРЧЕНКО та Андрію КОЗЕНКУ.
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