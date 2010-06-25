Янукович роздав ранги чиновникам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ та керівнику севастопольської міської державної адміністрації Валерію САРАТОВУ перший ранг державного службовця, йдеться в указі, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Другий ранг держслужбовця ЯНУКОВИЧ присвоїв кримському віце-спікеру Михайлу БАХАРЄВУ, третій - заступникам керівника уряду автономії Георгію ПСАРЬОВУ, Катерині ЮРЧЕНКО та Андрію КОЗЕНКУ.