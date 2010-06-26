Курортник з Росії потонув у Криму

Турист з Росії потонув під час купання в Чорному морі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

53-річний росіянин і його дружина відпочивали на дикому пляжі в районі курортного селища Орджонікідзе. Хвилювання моря становило три бали.

Чоловіка накрила хвиля, він пішов під воду.

Люди, що відпочивали неподалік, витягнули його на берег, почали робити штучне дихання і викликали «швидку допомогу». Лікарі констатували смерть.