Курортник з Росії потонув у Криму
10:51, 26 червня 2010Крым
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Хвилювання моря становило три бали
Турист з Росії потонув під час купання в Чорному морі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
53-річний росіянин і його дружина відпочивали на дикому пляжі в районі курортного селища Орджонікідзе. Хвилювання моря становило три бали.
Чоловіка накрила хвиля, він пішов під воду.
Люди, що відпочивали неподалік, витягнули його на берег, почали робити штучне дихання і викликали «швидку допомогу». Лікарі констатували смерть.
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