Працівник басейну врятував дитину
12:12, 27 червня 2010Крым
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Відпочиваючий з Запоріжжя у реанімації
Працівник басейну врятував життя дев`ятирічній дитині із Запоріжжя, яка почала тонути під час купання на території пансіонату у курортному селищі Коктебель у Криму.
Співробітник надав першу медичну допомоги до прибуття лікарів ”швидкої допомоги”, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Постраждалого госпіталізовано до лікарні.
Дитина знаходиться в реанімації. Її стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.
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