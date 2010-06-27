Працівник басейну врятував дитину

Працівник басейну врятував життя дев`ятирічній дитині із Запоріжжя, яка почала тонути під час купання на території пансіонату у курортному селищі Коктебель у Криму.

Співробітник надав першу медичну допомоги до прибуття лікарів ”швидкої допомоги”, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Дитина знаходиться в реанімації. Її стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.