Трирічна дитина потонула в басейні

12:02, 28 червня 2010
Крым
0 0

Другий випадок за місяць

Трирічна дитина потонула під час купання в басейні в приватному дворі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Трагедія сталася в неділю в красногвардійському селі Пятіхатка. 

На місце події виїжджали співробітники міліції. 

Нагадаємо, однорічна дитина, граючи без нагляду дорослих в надувному басейні на території приватного домоволодіння в сакському селі Молочне, загинула в другій декаді червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter