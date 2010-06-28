Трирічна дитина потонула в басейні

Трирічна дитина потонула під час купання в басейні в приватному дворі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Трагедія сталася в неділю в красногвардійському селі Пятіхатка.

На місце події виїжджали співробітники міліції.

Нагадаємо, однорічна дитина, граючи без нагляду дорослих в надувному басейні на території приватного домоволодіння в сакському селі Молочне, загинула в другій декаді червня.