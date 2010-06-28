Севастополь просить податкову рідше з'являтися на ринках

Державна податкова адміністрація в Севастополі має надавати сприяння підприємствам - організаторам ринків, які виконують план з ринкового збору, заявив керівник севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Підприємства, що забезпечують 100% надходжень від ринкового збору, мають одержувати преференції від податкової адміністрації. Це може проявлятися у скороченні кількості перевірок до двох на рік. Наше завдання не карати підприємства, а стимулювати їх діяльність», - сказав САРАТОВ.

За інформацією прес-служби севастопольської адміністрації, у Севастополі функціонує 31 ринок. Загальна кількість торгових місць, з яких стягується торговий збір, - 12744.

За рахунок організованих ринків за I квартал 2010 року сформувалося 29,3% загального обсягу продажу споживчих товарів у регіоні.

Ринковий збір, який є одним з бюджетоутворюючих джерел з місцевих податків і зборів, становив у I кварталі 2010 років 1 млн. 385 тис. грн.

Кращі показники щодо ринковому збору демонструє комунальне підприємство «Севміськрингосп», де за 2010 рік сума надходжень становила 102% планової суми.