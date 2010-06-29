У Криму розстріляли місцевого чиновника
12:20, 29 червня 2010Крым
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Вбивця зник з місця злочину на мопеді...
Працівники міліції розслідують скоєне вранці у вівторок в кримському місті Саки вбивство голови Новофедорівської селищної ради Олега Колодяжного, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
34-річний чиновник був убитий з автоматичної зброї.
У мера стріляли в той момент, коли він сідав в автомобіль, вийшовши з під`їзду свого будинку.
«Невідомий зник з місця злочину на мопеді», - йдеться в прес-релізі.
Працює слідчо-оперативна група.
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