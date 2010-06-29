У Криму розстріляли місцевого чиновника

Працівники міліції розслідують скоєне вранці у вівторок в кримському місті Саки вбивство голови Новофедорівської селищної ради Олега Колодяжного, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

34-річний чиновник був убитий з автоматичної зброї.

У мера стріляли в той момент, коли він сідав в автомобіль, вийшовши з під`їзду свого будинку.

«Невідомий зник з місця злочину на мопеді», - йдеться в прес-релізі.

Працює слідчо-оперативна група.