Жінка задушила немовля в Криму

Міліція Ялти розшукує жінку, яка вбила свою новонароджену дитину - хлопчика.

"Смерть настала внаслідок механічної асфіксії", - повідомила прес-служба міліції.

Немовля з пуповиною і плацентою знайдено в районі верхньої станції канатної дороги на плато Ай-Петрі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу

Міліція просить людей, у кого є інформація про жінок, в яких з 25 по 27 червня спостерігалися "ознаки перенесених пологів", або які знаходилися в цей час на 7-9 місяці вагітності, звертатися за телефонами: (0654) 230-920, 234-149, 322-274 або 102.

Винагорода і конфіденційність гарантуються.