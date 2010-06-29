Жінка задушила немовля в Криму
16:05, 29 червня 2010Крым
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Винагорода за дітовбивцю гарантується
© UNIAN / Канатна дорога на Ай-Петрі
"Смерть настала внаслідок механічної асфіксії", - повідомила прес-служба міліції.
Немовля з пуповиною і плацентою знайдено в районі верхньої станції канатної дороги на плато Ай-Петрі.
Правоохоронці порушили кримінальну справу
Міліція просить людей, у кого є інформація про жінок, в яких з 25 по 27 червня спостерігалися "ознаки перенесених пологів", або які знаходилися в цей час на 7-9 місяці вагітності, звертатися за телефонами: (0654) 230-920, 234-149, 322-274 або 102.
Винагорода і конфіденційність гарантуються.
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