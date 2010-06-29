"Пральню" з оборотом 100 мільйонів ліквідували в Криму

Працівники податкової міліції припинили в Сімферополі діяльність створеного на базі дванадцяти фіктивних фірм центру конвертації, оборот грошових коштів за рахунками якого за півтора останні роки склав понад 100 мільйонів гривень.

«Суб`єкти господарської діяльності України переказували безготівкові грошові кошти за товарно-матеріальні цінності та послуги на рахунки фірм "конверта", далі кошти переводилися в готівку і, за вирахуванням 4-10% від суми - послуг з конвертації, передавалися клієнтам. Також міг здійснюватися подальший транзит коштів», - сказано в прес-релізі податкової міліції Криму.

До злочинної групи входив організатор центру, двоє його помічників, бухгалтер і два касири.

Податкова згідно з ухвалою суду провела чотирнадцять обшуків в офісі конвертцентру і за місцями проживання причетних до його діяльності громадян. Вилучено понад 800 тис. грн., іноземну валюту, оргтехніку, документи, печатки і штампи підприємств.

Правоохоронці затримали організатора центру і його помічника. Проводяться слідчі дії, спрямовані на відшкодування заподіяних державі збитків.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею «ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».