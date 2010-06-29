Регіонали зареєстрували проекти постанови про вибори 31 жовтня
19:00, 29 червня 2010Крым
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За змішаною системою
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Суб`єктами подання є депутати від фракції Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК та Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Також зареєстровано проект, який передбачає проведення виборів депутатів кримського парламенту, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою.
Його автор - лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
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