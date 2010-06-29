Регіонали зареєстрували проекти постанови про вибори 31 жовтня

Проект постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 31 жовтня 2010 року зареєстровано у вівторок у Верховній Раді.

Суб`єктами подання є депутати від фракції Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК та Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Також зареєстровано проект, який передбачає проведення виборів депутатів кримського парламенту, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою.

Його автор - лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.