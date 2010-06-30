ЧНГ активізує видобуток газу

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" розпочало програму інтенсифікації видобутку вуглеводнів на морських і суходільних родовищах Криму, повідомила прес-служба ДАТ.

"Компанія експлуатує родовища, які були відкриті ще 20-30 років тому. Сьогодні всі вони перебувають у стадії пластового тиску, що знижується, дебіту вуглеводнів і збільшення обводненості продукції. Стало актуальним підвищення ефективності розробки родовищ за рахунок забезпечення потенційних можливостей свердловин незалежно від терміну експлуатації", - йдеться в прес-релізі.

Ремонт двох свердловин на старому, Джанкойському, родовищі й обробка їх хімреагентами дозволили компанії додатково отримати 1,5 млн. куб. м газу.

В другому півріччі роботи з інтенсифікації експлуатаційних свердловин будуть проведені на Штормовому й Голіцинському газоконденсатних родовищах в північно-західній частині українського шельфу Чорного моря, на Стрілковому, Північно-Булганацькому і Східно-Казантипському газових родовищах у Азовському морі.

Паралельно "Чорноморнафтогаз" розпочинає дооблаштування Архангельського газового родовища в Чорному морі.

"Тут із технологічної платформи здійснюється експлуатація 8 продуктивних свердловин. Наразі з`явилася можливість встановити на промислі блок-кондуктор, який виготовлено фахівцями ДАТ. На ньому вирішено розмістити гирла 12 свердловин", - йдеться в прес-релізі.

Цього року планується ввести в експлуатацію одну свердловину, в наступному - шість.

Роботи фінансуватимуться за рахунок власних джерел компанії. На поточний рік виділено понад 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного й Азовського морів.

Наразі на балансі ДАТ знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні "Нафтогазу".