Сбербанк хоче пансіонат у Криму

Російський "Сбербанк" завершує операцію з придбання об`єкту на Південному березі Криму і має намір створити на його базі сучасний медіко-оздоровчий центр, повідомив глава фінустанови Герман ГРЕФ.

"Ми сподіваємося створити тут зразково-показовий пансіонат - наш, банківський. Ми будуємо його для себе, але, частково, звичайно, і для зовнішніх клієнтів - якщо він буде незаповнений", - сказав ГРЕФ журналістам в Ялті, не уточнивши подробиць.