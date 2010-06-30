У Криму висадився десант внутрішніх військ

460 бійців внутрішніх військ МВС прибули з Києва до Криму для забезпечення охорони громадського порядку в курортних регіонах на заході та півдні півострова в літній період, повідомив УНІАН начальник прес-служби кримського командування внутрішніх військ Сергій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

«Вони нестимуть службу в шести районах Криму: Роздольненському, Чорноморському, Сакському, Євпаторії, Алушті і Великій Ялті - в місцях скупчення найбільшої кількості відпочиваючих. Військовослужбовці також залучатимуться до місць проведення масових заходів - концертів, фестивалів», - сказав він по телефону.

Разом з бійцями прибули службові собаки. Правоохоронці з тваринами вночі будуть патрулювати лісопаркові та паркові зони Криму.

Додаткові сили залучаються на півострів вже п`ятий рік поспіль. «Від них є реальна допомога, знаходять грабіжників, припиняють хуліганські дії», - сказав ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

Бійці пробудуть в Криму до 27 серпня.