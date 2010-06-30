У Криму не розкрито 677 вбивств

677 вбивств залишаються нерозкритими в Криму, такі дані навів начальник кримської міліції Олександр ПРОСОЛОВ.

«Статистка у нас з 1980 року. На сьогодні по Криму 677 нерозкритих вбивств, 190 із них із застосуванням вогнепальної зброї. Повірте мені, міліції є, над чим працювати», - сказав ПРОСОЛОВ на прес-конференції в Сімферополі.

Міліція поки не розкрила вбивство депутата Сімферопольської районної ради Володимира Папунова, керуючого сільгоспкооперативом, - його останки знайдено в Криму 17 квітня біля обгорілої машини. «Там дуже великий обсяг роботи», - сказав ПРОСОЛОВ.

Керівник кримської міліції не сподівається на швидке розкриття скоєного 29 червня у Саках вбивства голови селищної ради Новофедорівки Олега Колодяжного - невідомий застрелив чиновника з автоматичної зброї та втік з місця події на мопеді.

«Вбивство можна віднести до розряду складних. Говорити про якесь швидке розкриття буде неправильно», - наголосив ПРОСОЛОВ.