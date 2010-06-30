Вантажівка протаранила в Криму автобус з туристами з Естонії
18:00, 30 червня 2010Крым
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Мокра дорога. Жертв немає
Вантажний автомобіль врізався в мікроавтобус з 14 туристами з Естонії в середу на мокрій дорозі в Криму, травмовано одного пасажира, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Аварія сталася на третьому кілометрі дороги Красноперекопськ - Сімферополь.
Вантажівка Iveco неправильно обрала швидкість на закругленні дорогі при підйомі на міст, виїхала на смугу стрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
За даними ДАІ, туристи їхали з сімферопольського селища Миколаївка до волинського міста Ковель.
Люди перебувають зараз в готелі в Криму.
Проводиться слідство.
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