Вантажівка протаранила в Криму автобус з туристами з Естонії

Вантажний автомобіль врізався в мікроавтобус з 14 туристами з Естонії в середу на мокрій дорозі в Криму, травмовано одного пасажира, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Аварія сталася на третьому кілометрі дороги Красноперекопськ - Сімферополь.

Вантажівка Iveco неправильно обрала швидкість на закругленні дорогі при підйомі на міст, виїхала на смугу стрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

За даними ДАІ, туристи їхали з сімферопольського селища Миколаївка до волинського міста Ковель.

Люди перебувають зараз в готелі в Криму.

Проводиться слідство.