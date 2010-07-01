Янукович зібрався до Севастополя

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ у неділю, 4 липня, приїде до Севастополя на святкування Дня Військово-морських сил України, повідомила прес-служба глави держави. Візит до міста-героя буде одноденний, уточнила прес-служба. День українського флоту відзначається щороку в першу неділю липня. Севастополь 4 липня обмежить в центрі рух громадського транспорту через проведення урочистих заходів, повідомила севастопольська державна адміністрація.

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