Янукович зібрався до Севастополя

10:08, 01 липня 2010
Крым
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Віктор Янукович на прес-конференції біля Вічного вогню в Севастополі. 13 листопадаПрезидент Віктор ЯНУКОВИЧ у неділю, 4 липня, приїде до Севастополя на святкування Дня Військово-морських сил України, повідомила прес-служба глави держави.

Візит до міста-героя буде одноденний, уточнила прес-служба.

День українського флоту відзначається щороку в першу неділю липня.

Севастополь 4 липня обмежить в центрі рух громадського транспорту через проведення урочистих заходів, повідомила севастопольська державна адміністрація.

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