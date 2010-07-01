Янукович купив кокс (фото)

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає боротьбу з обігом наркотиків в Україні недостатньою і неефективною.

За дорученням глави держави співробітники його адміністрації здійснили контрольну закупку наркотиків, користуючись інтернетом.

«Про яку роботу можна говорити, якщо через інтернет-магазини можна придбати весь асортимент наркотичних засобів? Ви знаєте про це, шановні керівники, міністри, генеральний прокурор? Чи не знаєте?», - запитав ЯНУКОВИЧ на нараді в Києві та продемонстрував заборонені для продажу речовини.

В адміністрації уточнюють, що контрольна закупка відбулася під негласним контролем правоохоронних органів.

Фото УНІАН і "Української правди"