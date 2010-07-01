Янукович купив кокс (фото)
12:50, 01 липня 2010Крым
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Президент приніс наркотики на нараду
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає боротьбу з обігом наркотиків в Україні недостатньою і неефективною.
За дорученням глави держави співробітники його адміністрації здійснили контрольну закупку наркотиків, користуючись інтернетом.
«Про яку роботу можна говорити, якщо через інтернет-магазини можна придбати весь асортимент наркотичних засобів? Ви знаєте про це, шановні керівники, міністри, генеральний прокурор? Чи не знаєте?», - запитав ЯНУКОВИЧ на нараді в Києві та продемонстрував заборонені для продажу речовини.
В адміністрації уточнюють, що контрольна закупка відбулася під негласним контролем правоохоронних органів.
Фото УНІАН і "Української правди"
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