Дістатися з Тернополя до Сімферополя можна за 4 години

Авіакомпанія «Мотор Січ» із 4 липня здійснюватиме рейс «Тернопіль-Київ-Сімферополь», повідомила прес-служба тернопільської обласної ради.

Дістатися з Тернополя до Сімферополя й у зворотному напрямку пасажири зможуть за 3-4 години.

Разом із тим в облраді зазначили, що зараз авіарейс «Тернопіль-Київ», який введено 31 травня, є збитковим. Перевезення здійснюються двічі на тиждень літаком Ан-24 авіакомпанії «Мотор Січ». Вартість квитка становить 600 гривень. На другому рейсі було 3 пасажири, на третьому – 2, на четвертому – 5, на шостому – 7. Тоді як для того, щоб окупилися витрати перевізника, з 48 посадочних місць повинні бути заповнені 12-14.