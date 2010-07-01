Дістатися з Тернополя до Сімферополя можна за 4 години
15:05, 01 липня 2010Крым
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Новий авіарейс
Авіакомпанія «Мотор Січ» із 4 липня здійснюватиме рейс «Тернопіль-Київ-Сімферополь», повідомила прес-служба тернопільської обласної ради.
Дістатися з Тернополя до Сімферополя й у зворотному напрямку пасажири зможуть за 3-4 години.
Разом із тим в облраді зазначили, що зараз авіарейс «Тернопіль-Київ», який введено 31 травня, є збитковим. Перевезення здійснюються двічі на тиждень літаком Ан-24 авіакомпанії «Мотор Січ». Вартість квитка становить 600 гривень. На другому рейсі було 3 пасажири, на третьому – 2, на четвертому – 5, на шостому – 7. Тоді як для того, щоб окупилися витрати перевізника, з 48 посадочних місць повинні бути заповнені 12-14.
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