На виборах застосовуватиметься адмінресурс і підкуп - КВУ

Адміністративний ресурс і підкуп виборців буде активно застосовуватись на виборах депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад, таку думку висловив голова правління Комітету виборців України (КВУ) Олександр ЧЕРНЕНКО.

Експерт вважає, що суттєве скорочення строків проведення передвиборчої кампанії дає преференції для провладних кандидатів або тих, хто має суттєвий адмінресурс.

"Шляхом чесної, відкритої агітації, тонких виборчих технологій в такий короткий термін результат забезпечити проблематично. Тому буде ставка на адмінресурс, на правоохоронний ресурс, на підкуп виборців, на фальшування результатів виборів", - сказав голова правління КВУ на прес-конференції в УНІАН.

Він прогнозує: у зв`язку з короткими строками проведення виборів можуть бути зірвані певні етапи підготовки до них і це потім може дати підстави для оскарження результатів.

На думку експерта, принцип формування виборчих комісій не забезпечує рівності представництва кандидатів та політичних сил в них.

Коментуючи внесений до парламенту Партією регіонів законопроект про місцеві вибори, ЧЕРНЕНКО зазначив: "Найбільшою проблемою цього законопроекту є фактично норма, яка обмежує конституційне право громадян на пасивне волевиявлення. Якщо виходити з норми цього закону, яка в першу чергу стосується того, що право висунення кандидатів на посади депутатів міських, районних, обласних рад, а також на посади міських голів, надається виключно місцевим осередкам партій, більше того, які зареєстровані не раніше ніж за рік до виборів".

Коментуючи проект, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Ігор ПОПОВ заявив: "Останні президентські вибори показали, що в суспільстві дуже великий запит на оновлення політичних еліт, і це оновлення могло статися хоча би на місцевому рівні. Проте аналіз закону показує, що влада взяла курс на консервацію самої себе, а не на оновлення і на розвиток".

На думку експерта, про це свідчить заборона на участь у місцевих виборах блоків партій, заборона на самовисунення кандидатів на посади міських голів, а також відсутність у законопроекті норми про проведення другого туру виборів мерів.

Крім того, за словами ПОПОВА, законопроект фактично не дозволяє брати участь у виборах місцевим політикам, які підтримують нові всеукраїнські політпроекти. Зокрема, це стосується прихильників партії "Сильна Україна" Сергія ТІГІПКА та "Фронту змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ 29 червня зареєстрував у Верховній Раді проект закону про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Законопроект передбачає проведення виборів депутатів кримського парламенту, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою.