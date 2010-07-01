Місцеві вибори в Україні пройдуть у жовтні

Чергові місцеві вибори в Україні пройдуть 31 жовтня.

За ухвалення постанови про призначення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів проголосували 247 депутатів Верховної Ради із 428, зареєстрованих в сесійній залі, передає УНІАН.

Від Партії регіонів постанову підтримали 169 депутатів, від БЮТ - 20, від блоку “Наша Україна - Народна самооборона” - 9, від Комуністичної партії - 26, від Блоку Литвина - 19 депутатів, а також 4 позафракційні парламентарії.

Верховна Рада доручила центральній виборчій комісії вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів за рахунок коштів державного бюджету України.

Кабінет міністрів у межах повноважень має вжити заходів із забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів держбюджету.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.