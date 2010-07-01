Туроператори ініціюють акцію проти "совка" в Криму

Туроператори ініціювали проведення акції «Моя Батьківщина - не совок» для покращення туристичного іміджу України, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова комісії з внутрішнього й в`їзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу країни Борис ЗЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, це спроба боротися з іміджем Криму як «совковим» місцем, у якому надаються турпослуги низької якості.

«Суть акції в тому, що для покращення іміджу наших курортів ми боротимемося з найбільш одіозними постатями або явищами, які не дають нам можливості спокійно жити й працювати, а нашим туристам - отримувати якісний відпочинок», - сказав ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Планується скласти чорний список готелів і пансіонатів, що надають послуги низької якості, та опубліковати його на туристичних порталах.

Керівник центру туристичної інформації Володимир ЦАРУК заявив, що акція поширюватиметься на всю Україну, оскільки проблеми існують і в туристичних комплексах Карпат, і на інших курортах.