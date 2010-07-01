У Криму на 8 років засуджено шпіона
19:00, 01 липня 2010Крым
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Росіянин працював на користь Китаю
Апеляційний суд Криму засудив до восьми років ув’язнення росіянина, який збирав на військовому полігоні на півострові секретну інформацію для Китаю, повідомила прес-служба кримської прокуратури.
«Збирача даних, що становили державну таємницю, спіймано на одному з кримських військових полігонів у середині липня минулого року», - йдеться в прес-релізі
Росіянина звинувачували в скоєнні злочину, передбаченого статтею «шпигунство» Кримінального кодексу України.
Суд визнав достатніми представлені прокуратурою докази вини.
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