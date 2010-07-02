Крим може стати територією пріоритетного розвитку

Уряди України і Криму розраховують до осені розробити проект закону про надання автономній республіці статусу території пріоритетного розвитку (ТПР), який передбачав би податкові пільги для інвесторів, і передати його на розгляд до парламенту, заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

"До кінця осені, думаю, він (законопроект) буде прийнятий Верховною радою України", - сказав український віце-прем`єр в п`ятницю на міжнародному інвестиційному форумі в Ялті.

У проекті планується визначити перспективні для вкладення інвестицій галузі економіки Криму. "Відповідно до пріоритетних напрямів розвитку (інвесторам) надаватимуться податкові пільги", - сказав КЛЮЄВ.

На його думку, такими галузями є туризм, сільське господарство, транспортна сфера і альтернативна енергетика.

Режим ТПР може з`явитися в Криму наприкінці 2010 року, вважає віце-прем`єр.