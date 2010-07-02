Керч створить екстрим-парк

Молодь, що займається екстремальними видами спорту, пропонує створити в Керчі універсальний екстрим-парк, в якому могли б збиратися ролери, скейтери і мотоциклісти.

Екстремали розробили план і передали його меру Керчі. Вони просять розділити майбутній парк на дві частини: в одній хочуть розмістити земляну трасу з ямами і насипами, в іншій - створити умови для катання на роликах (з перешкодами, трамплінами), повідомила прес-служба міськради.

Олег ОСАДЧИЙ підкоригував план і заявив, що парк можна створити в районі "Верхнего Солнечного" - ця частина землі вільна від забудови.

"Мер готовий знайти екскаватор і дати хлопцям тиждень, щоб вони змогли створити земляну трасу. Складніше з тією частиною майбутнього парку, яка призначена для скейтерів і ролерів. Потрібно порахувати, скільки коштуватимуть покриття, споруда рамп і трамплінів", - відзначила прес-служба.

Розрахунки і макети парку будуть готові через місяць.