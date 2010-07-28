Залізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Криму

Південно-Західна залізниця призначила додатковий поїзд №289 Київ – Сімферополь у зв`язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення в кримському напрямку, повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Поїзд відправиться з Києва 31 липня, приїде до Сімферополя 1 серпня.

Також до поїздів кримського напрямку буде включено додаткові вагони: на 30 липня 15 вагонів, на 31 липня – 17, на 1 серпня – 15.

Всього зі станції Київ-пасажирський до Криму 30 липня буде відправлено 273 вагони, 31 липня – 267, 1 серпня – 238.