Залізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Криму
17:13, 28 липня 2010Крым
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Південно-Західна залізниця призначила додатковий поїзд №289 Київ – Сімферополь у зв`язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення в кримському напрямку, повідомляє прес-служба ПЗЗ.
Поїзд відправиться з Києва 31 липня, приїде до Сімферополя 1 серпня.
Також до поїздів кримського напрямку буде включено додаткові вагони: на 30 липня 15 вагонів, на 31 липня – 17, на 1 серпня – 15.
Всього зі станції Київ-пасажирський до Криму 30 липня буде відправлено 273 вагони, 31 липня – 267, 1 серпня – 238.
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