Блок Куніцина проситься під крило кримської Партії регіонів

Рада депутатського «Блоку Куніцина» ухвалила рішення про початок об`єднавчого процесу із кримською організацією Партії регіонів і звернулася до лідера «регіоналів» автономії Василя ДЖАРТИ із пропозицією узгодити політичні й організаційні питання.

«Рада депутатського «Блоку Куніцина» повністю поділяє внутрішню і зовнішню політику президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його команди у центрі й на місцях, спрямовану на стабілізацію соціально-політичної ситуації в країні і зміцнення міжнародних позицій незалежної України. Ми вважаємо, що нинішній курс керівництва країни вимагає подальшого закріплення і підтримки усіх розсудливих політичних сил у центрі та регіонах у ході майбутніх виборів до місцевих рад», - ідеться у зверненні до ДЖАРТИ.

Блок має намір завершити об`єднавчий процес під час форуму його прихильників, який відбудеться на початку вересня у Сімферополі.

«Блок Куніцина» наприкінці 2005 року створили кримські організації Народно-демократичної партії (НДП), Партії державного нейтралітету України і Демократичної партії України перед місцевими виборами.

Сергій КУНІЦИН, чинний депутат парламенту автономії і постійний представник президента у Криму, тоді очолював кримську організацію НДП.

Низка депутатів, обраних за списками «Блоку Куніцина» до кримського парламенту - Олександр ЛІЄВ, Ольга КОВІТІДІ, Ольга УДОВІНА, - 12 серпня отримали партквитки Партії регіонів.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 31 жовтня за змішаною системою без участі блоків партій.