Кожен другий на КаZантипі іноземець

Офіційне закриття 18-го музичного проекту «Республіка Z», більш відомого як «КаZантип», відбулося у ніч на 22 серпня в селі Попівка в західному Криму.

За оцінками організаторів, Z-18 зібрав близько 10 тисяч осіб - на 20% більше, ніж у 2009 році. Кожен другий відвідувач «оранжевої республіки» був іноземцем.

«Якщо поставите запитання, кожен другий почне розмовляти з вами або італійською, або англійською, або французькою, або німецькою. Головний аргумент для іноземців - наші люди й цінова політика. Наші дівчата - найкрасивіші, наші громадяни - гостинні. Для іноземців наші ціни - подарунок. На Ібіці за такі гроші вони відпочити не зможуть», - сказав журналістам керівник оргкомітету проекту Микола КАРПОВ.

На головному танцполі «КаZантипу» на закритті грав відомий британський техно-діджей Карл КОКС. Його виступ супроводжували постановки професійних танцюристів і фаєр-шоу. Клаберів обсипали блискітками.

Салюту на закритті не було через заборону влаштовувати феєрверки у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в країні.

«Республіка Z» цього літа була «санаторієм», а її відвідувачі - «пацієнтами», яких «лікували» музикою.

До 28 серпня на «КаZантипі» працюватиме територія «Марсу», де розташована частина танцполів, у зв`язку з тим, що «запущені захворювання піддаються лікуванню не так швидко, як хотілося б».

«КаZантип» відкрився в ніч на 7 серпня.

Віза, яка надавала необмежений доступ на територію республіки протягом усього періоду її проведення цього року, в день відкриття коштувала 1600 гривень, одноразовий вхід - 800. Зроблена за правилами «КаZантипу» жовта валіза давала право безкоштовного входу.

В кінці липня протягом тижня в Попівці проходили міжнародні змагання з екстремальних видів спорту Z-Games.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводжувала музика. На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, в Поповку. «Республіка Z» - це територія біля моря, на ній розташовані численні бари й танцполи.