Документи "Чорноморки" вилучають

Співробітники податкової міліції Криму почали в четвер виїмку документів Чорноморської телерадіокомпанії і намагаються вилучити дві телекамери, повідомила прес-службі кримської організації всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» з посиланням на президента ТРК Тетяну КРАСИКОВУ.

«Спочатку вони заарештували майно "Чорноморки", потім заарештували рахунки. Напевно, їм здалося, що цього замало, і тепер вони вирішили вилучити наше устаткування», - сказала КРАСИКОВА, яка є депутатом кримського парламенту від БЮТ.

УНІАН не має коментарю податкової, оскільки телефони прес-группи управління не відповідають.

Раніше у серпні лідер кримської «Батьківщини» Андрій СЕНЧЕНКО заявив про арешт майна ЧТРК податковою міліцією, про перевірку діяльності телерадіокомпанії працівниками Контрольно-ревізійного управління, про арешт рахунків каналу ДПА Криму.

Керівник ДПА України Олександр ПАПАЇКА заявив, що «адміністрація нікого, нічого не заарештовує, вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджетом», а результатів перевірки ЧТРК він поки що не знає.