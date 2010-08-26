Крим пропонує Вінниці шампанське

Вінницька область і Крим домовилися про співпрацю в торговельно-економічній, науково-технічній і гуманітарно-культурних сферах на 2010-2012 роки.

Регіони підписали протокол, підготовлений в рамках реалізації угоди про міжрегіональну співпрацю між Радою міністрів Криму та Вінницькою облдержадміністрацією, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Документ передбачає укладення та реалізацію договорів на постачання продовольчих і промислових товарів, природних лікувальних ресурсів, зокрема, збільшення поставок до Вінниччини шампанського, коньячної та виноробної продукції, мінеральних вод», - йдеться в прес-релізі.

Крім цього, планується оздоровлення жителів та вихованців інтернатних установ області у реабілітаційних, лікувально-профілактичних, фізіотерапевтичних, санаторно-курортних закладах Криму.

Протокол передбачає обмін виставками музеїв, гастролі театральних і концертних колективів.

Сторони також домовилися обмінюватися інформацією про інвестиційні можливості регіонів.