Крим пропонує Вінниці шампанське
Регіони домовилися про співпрацю
Вінницька область і Крим домовилися про співпрацю в торговельно-економічній, науково-технічній і гуманітарно-культурних сферах на 2010-2012 роки.
Регіони підписали протокол, підготовлений в рамках реалізації угоди про міжрегіональну співпрацю між Радою міністрів Криму та Вінницькою облдержадміністрацією, повідомила прес-служба кримського уряду.
«Документ передбачає укладення та реалізацію договорів на постачання продовольчих і промислових товарів, природних лікувальних ресурсів, зокрема, збільшення поставок до Вінниччини шампанського, коньячної та виноробної продукції, мінеральних вод», - йдеться в прес-релізі.
Крім цього, планується оздоровлення жителів та вихованців інтернатних установ області у реабілітаційних, лікувально-профілактичних, фізіотерапевтичних, санаторно-курортних закладах Криму.
Протокол передбачає обмін виставками музеїв, гастролі театральних і концертних колективів.
Сторони також домовилися обмінюватися інформацією про інвестиційні можливості регіонів.