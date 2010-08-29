Меджліс піде на вибори з Рухом

Представники меджлісу кримськотатарського народу братимуть участь в місцевих виборах в Криму, які відбудуться 31 жовтня, за списками своїх давніх партнерів - партії "Народний Рух України" (НРУ).

"У нас не було ніяких підстав припиняти договірні відносини з партією "Народний Рух". Йдемо (на вибори) з "Народним Рухом", - сказав лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ в неділю журналістам в Сімферополі після курултаю - загальнонаціонального з`їзду кримських татар.

Делегати курултаю затвердили список кандидатів до кримського парламенту. Його очолив Рефат ЧУБАРОВ - перший заступник голови меджлісу.

"Ми вказали (у списку) п`ятнадцять (осіб). Бачите, які ми щедрі! Інше залишили росіянам", - сказав ДЖЕМІЛЄВ.

Він заявив, що прийнятий влітку українським парламентом закон про місцеві вибори скорочує можливості меджлісу обирати своїх представників в найвищий орган автономії.

"Мабуть, ми одержимо приблизно удвічі менше (місць у кримському парламенті), ніж раніше", - сказав лідер меджлісу.

Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 31 жовтня. Вони відбудуться за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків партій.

На цю ж дату Верховна Рада Криму призначила свої вибори. У кримському парламенті - 100 депутатів.

У минулих місцевих виборах активісти меджлісу брали участь разом з НРУ. У парламенті Криму є фракція "Курултай-Рух".