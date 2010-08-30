Меджліс висунув ультиматум Януковичу

Делегати курултаю - національного з`їзду кримських татар - закликають президента України Віктора ЯНУКОВИЧА повернутися до колишнього принципу формування ради представників кримськотатарського народу: делегування татарами, а не призначення главою держави.

Поки український лідер не зробить цього, члени меджлісу не мають наміру брати участь в роботі органу, заявив керівник меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ

«В рішенні (курултаю) є заклик до президента переглянути (принцип створення ради) з урахуванням вимог як Конституції, так і міжнародно-правових норм, зокрема декларації ООН з прав корінних народів, де чітко вказується, що влада повинна взаємодіяти з корінними народами тільки за допомогою законно обраних ними представницьких органів», - сказав лідер меджлісу за підсумками національного з`їзду в неділю в Сімферополі.

Разом з тим, зазначив ДЖЕМІЛЄВ, курултай, складаючи документ, намагався «уникнути конфронтаційного тону».

«Дуже багато делегатів говорили: треба твердо вказати, що ми в такій раді брати участь не будемо, але потім було дано роз`яснення - з самого тексту (ухвали з`їзду) витікає, що меджліс кримськотатарського народу в такій раді брати участі не буде», - сказав лідер меджлісу.

ЯНУКОВИЧ 26 серпня підписав указ «Питання ради представників кримськотатарського народу», яким скоротив склад органу з 33 до 19 осіб. Президент включив до ради, зокрема, низку опозиційних меджлісу політиків. Згідно указу, склад ради затверджує глава держави.