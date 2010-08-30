Потяг переїхав жінку в Криму

Жінка, яка переходила залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, загинула під колесами потягу «Одеса - Сімферополь» в Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок, що стався ввечері 27 серпня на станції «Сімферополь-вантажний», надійшла до рятувальників у суботу.

Особа загиблої жінки встановлюється.

На місце події виїжджали працівники міліції і прокуратури.