Церква благословить студентів

Студенти сімферопольських вишів отримають благословення церкви на початку нового навчального року 2 вересня в кафедральному Петропавловському соборі, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

"Такі зустрічі в храмі проходять не лише на початку вересня, але й напередодні екзаменаційних сесій. Щоразу на них збирається все більше викладачів, аспірантів і студентів", - говориться в прес-релізі.

Міжвузівський молебень розпочнеться о 18.00.

Він проводиться з благословіння митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ.