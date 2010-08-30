Церква благословить студентів

10:17, 30 серпня 2010
Крым
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Молебень пройде в Сімферополі

Студенти сімферопольських вишів отримають благословення церкви на початку нового навчального року 2 вересня в кафедральному Петропавловському соборі, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. 

"Такі зустрічі в храмі проходять не лише на початку вересня, але й напередодні екзаменаційних сесій. Щоразу на них збирається все більше викладачів, аспірантів і студентів", - говориться в прес-релізі. 

Міжвузівський молебень розпочнеться о 18.00.

Він проводиться з благословіння митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ.

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