Церква благословить студентів
10:17, 30 серпня 2010Крым
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Молебень пройде в Сімферополі
Студенти сімферопольських вишів отримають благословення церкви на початку нового навчального року 2 вересня в кафедральному Петропавловському соборі, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
"Такі зустрічі в храмі проходять не лише на початку вересня, але й напередодні екзаменаційних сесій. Щоразу на них збирається все більше викладачів, аспірантів і студентів", - говориться в прес-релізі.
Міжвузівський молебень розпочнеться о 18.00.
Він проводиться з благословіння митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ.
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