Рада внесла зміни до закону про місцеві вибори

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Законом знято обмеження щодо можливості участі у виборах місцевих організацій партій, що утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів, та надано можливість усім місцевим організаціям партій висувати своїх кандидатів на виборах.

Крім того, законом змінено принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, буде збільшено склад ТВК до 18 осіб та надано право подавати кандидатури для формування комісій не лише місцевим організаціям тих партій, які представлені у Раді поточного скликання, а й усім, що зареєстровані в Україні.

Визначено і порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, куди входитимуть 15 осіб від місцевих організацій партій, які представлені у ВР, а також троє осіб з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.

Крім того, законом дозволено участь у виборах до місцевих органів самоврядування осіб, які досягли 18 років на день виборів.

ЄФРЕМОВ на позачерговій сесії парламенту вніс з голосу ще ряд пропозицій.

Однією з них передбачено, що «місцеві організації політичних партій, які сформували свою депутатську фракцію у ВР поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше 3-х кандидатів».

Також він запропонував внести норму про те, що «порядок формування виборчих комісій у Автономній республіці Крим здійснюється у загальному порядку - як по всій території України».

ЄФРЕМОВ заявив, що по всьому тексту закону мають бути внесені уточнення з цього питання.