Трьох рибалок віднесло у відкрите море в Севастополі
12:30, 31 серпня 2010Крым
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2 години подавали знаки про допомогу
Співробітники аварійно-рятівної служби доставили на берег трьох рибалок, яких віднесло у відкрите море в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
У моторного човна, на якому рибалили чоловіки, вийшов з ладу двигун, і його віднесло в море на одну милю від берега.
Упродовж двох годин рибалки подавали знаки про допомогу.
Рятувальники помітили їх, коли робили обхід акваторії бухт.
Човен постраждалих відбуксирували в Карантинну балку.
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