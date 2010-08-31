Трьох рибалок віднесло у відкрите море в Севастополі

Співробітники аварійно-рятівної служби доставили на берег трьох рибалок, яких віднесло у відкрите море в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

У моторного човна, на якому рибалили чоловіки, вийшов з ладу двигун, і його віднесло в море на одну милю від берега.

Упродовж двох годин рибалки подавали знаки про допомогу.

Рятувальники помітили їх, коли робили обхід акваторії бухт.

Човен постраждалих відбуксирували в Карантинну балку.