Трьох рибалок віднесло у відкрите море в Севастополі

12:30, 31 серпня 2010
Крым
0 0

2 години подавали знаки про допомогу

Співробітники аварійно-рятівної служби доставили на берег трьох рибалок, яких віднесло у відкрите море в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС. 

У моторного човна, на якому рибалили чоловіки, вийшов з ладу двигун, і його віднесло в море на одну милю від берега.  

Упродовж двох годин рибалки подавали знаки про допомогу.

Рятувальники помітили їх, коли робили обхід акваторії бухт.

Човен постраждалих відбуксирували в Карантинну балку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter