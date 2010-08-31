1 вересня Україні обіцяють дощі

1 вересня в Україні пройдуть дощі, місцями (крім східної частини) сильні дощі, грози, в окремих районах град, лише на Луганщині без опадів, повідомив укргідрометцентр.

Температура вночі 10-15°, вдень 18-23° (в західних областях вночі 6-11°, вдень 11-16°); у південній та східній частинах вночі 15-20°, вдень 26-31°, на Луганщині до 34°. У Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.