Янукович у школі любив фізкультуру
10:55, 01 вересня 2010Крым
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Президента також запитали про поведінку
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що з усіх шкільних предметів найбільше любив фізкультуру.
«Найбільше я полюбляв спорт», - сказав глава держави на запитання журналістів про улюблений предмет.
На запитання щодо поведінки у шкільні роки президент заявив, що поводився «по-різному».
ЯНУКОВИЧ з нагоди Дня знань побажав українським школярам, їхнім батькам, учителям вірити в те, що країна з року в рік розбудовуватиметься.
«Вона буде міцнішати. В нашій державі щасливо буде жити людям. Для того, щоб так сталося, треба мати велику надію», - заявив президент.
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