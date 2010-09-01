Янукович у школі любив фізкультуру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що з усіх шкільних предметів найбільше любив фізкультуру.

«Найбільше я полюбляв спорт», - сказав глава держави на запитання журналістів про улюблений предмет.

На запитання щодо поведінки у шкільні роки президент заявив, що поводився «по-різному».

ЯНУКОВИЧ з нагоди Дня знань побажав українським школярам, їхнім батькам, учителям вірити в те, що країна з року в рік розбудовуватиметься.

«Вона буде міцнішати. В нашій державі щасливо буде жити людям. Для того, щоб так сталося, треба мати велику надію», - заявив президент.