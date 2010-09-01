Росіянин впав зі скелі в Криму

Турист з Єкатеринбургу вночі отримав травми внаслідок падіння зі скелі в районі мису Айя у Севастополі, повідомила прикордонна служба України.

26-річний росіянин, який відпочивав у наметовому таборі, оступився під час прогулянки.

Співробітники МНС звернулися по допомогу до севастопольського загону морської охорони. Прикордонники та рятувальники прибули на місце події на катері. Вони доставили постраждалого до причалу загону морської охорони та передали бригаді "швидкої допомоги".

Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, численні забої тулуба та обличчя, рвані рани рук та ніг.