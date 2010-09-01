У 3 санаторіїв вилучили 33 га

Порушено справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу з фактом незаконного вилучення 33 гектарів землі в Гаспрі, що належать трьом санаторіям ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" і оцінюються в 67,4 млн. грн., повідомила в середу прес-служба генеральної прокуратури України "Землі санаторіїв відчужено у порушення закону посадовими особами Гаспринської селищної ради", - йдеться в прес-релізі. Справу порушено за статтями "перевищення службових повноважень" і "посадове підроблення" Кримінального кодексу.

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