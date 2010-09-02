Автобус з туристами потрапив у ДТП
11:00, 02 вересня 2010Крым
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Троє українців і двоє росіян поранені
П`ять пасажирів автобусу - троє українців і двоє росіян - отримали травми в результаті зіткнення транспортного засобу з легковим автомобілем в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Автомобіль «Лада» врізався в автобус «Івеко» 1 вересня в Бахчисарайському районі.
Легковик, що їхав по другорядній дорозі, не надав автобусу перевагу в русі.
За даними кримського управління МНС, в автобусі знаходилися 15 осіб.
Крім того, в середу громадянин Росії загинув, росіянка і українка отримали травми внаслідок лобового зіткнення автомобілів «Шевроле» і «УАЗ» в Сакському районі автономії.
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