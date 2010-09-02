Санаторій відмовився від 0,3 га на ПБК

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу стосовно посадовців санаторію в селищі Гаспра, які підписали відмову від земельної ділянки площею 0,3 га на користь приватної особи, яка забажала поряд з корпусами здравниці звести власний оздоровчий комплекс.

«Працівникам здравниці, які не узгодили свої дії з правлінням «Укрпрофздравниці», чиїм дочірнім підприємством є санаторій, інкриміновано скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України, - перевищення службових повноважень», - говориться в повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

Ведеться слідство.

Нагадаємо, прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного вилучення 33 га землі в Гаспрі, що належать трьом санаторіям ЗАТ «Укрпрофздравниця» і оцінюються в 67,4 млн. грн. Під підозрою посадовці Гаспринської селищної ради.